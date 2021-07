Maria De Filippi infaticabile. Nonostante sia stata paparazzata dal settimanale Chi, la regina del piccolo schermo continua ad essere impegnatissima nel lavoro. Mentre colleziona i successi del programma estivo Temptation Island, senza ovviamente mai perdere di vista le dinamiche dei vari concorrenti, non mancano gli altri impegni.

Maria De Filippi, piccola pausa prima del ritorno in tv

Da qualche giorno sono iniziate le registrazioni di Tu si que vales che vedrà la stessa squadra protagonista in giuria – da Sabrina Ferilli passando per Teo Mammucari e Rudy Zerbi – ma anche alla conduzione. A tal proposito, Belen Rodriguez non sarà presente nelle prime puntate per via della maternità in corso ma tornerà presto ad affiancare Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Intanto gli impegni per Maria De Filippi non sono terminati qui in quanto dopo l’eccellente ultima edizione di Amici sono già iniziati i provini per scegliere la nuova classe e, come rivela Chi, tra i giudici durante la prima fase di selezioni ci sarà anche Alberto Urso, ex vincitore del talent.

In merito alla nuova edizione di Amici, oltre a Lorella Cuccarini ed Arisa, super confermatissime in giuria, potrebbe entrare nel cast anche Giulia Stabile nel corpo di ballo ma nel frattempo pare sia impegnata anche in Tu si que vales.

E poi c’è ovviamente C’è posta per te: Maria avrebbe iniziato a leggere le varie storie giunte in redazione per selezionare quelle che ritiene possano emozionare e sorprendere maggiormente anche i telespettatori. Le registrazioni potrebbero iniziare presto ed in merito agli ospiti, svela ancora Chi, potrebbero esserci proprio Giulia ed il fidanzato Sangiovanni.

Le vere vacanze per la De Filippi saranno come sempre ad Ansedonia durante la settimana di Ferragosto insieme a pochi amici fidati ed a Maurizio Costanzo che nel frattempo sta mettendo a punto la nuova edizione del suo Costanzo Show.