Amici 20, Rosa Di Grazia eliminata? Lo spoiler bomba

Dopo i precedenti spoiler che hanno lasciato il pubblico di Amici 20 sotto choc per l’esito della gara totalmente inaspettato (alcuni pensavano si fosse trattato di un pesce d’aprile) la seconda eliminata potrebbe essere stata Rosa Di Grazia.

Amici 20, Rosa Di Grazia eliminata?

Non posso svelarvi come l’ho saputo, ma vi posso dar per certo che ad essere eliminata è stata Rosa, tra le lacrime in casetta di tutti quanti e la promessa che presto lei e Deddy si rivedranno.

Questo è lo spoiler che ha ricevuto IlVicoloDelleNews.

Naturalmente non possiamo confermare questa indiscrezione e non ci resta altro da fare che attendere stasera per vedere chi tra Rosa e Deddy andrà via dalla scuola del talento ad un passo dalle battute finali.

Io dico che Maria indignata per l’uscita del sio protetto Tommaso, abbia tolto il veto sulle pizzettare

Fonte @VicolodelleNews #Amicispoiler pic.twitter.com/IeKPFuMUco — robys_dau (@robys_dau) April 3, 2021

Secondo me è uscita Rosa (o almeno lo spero con tutto il cuore) perché fanno uscire 1 della squadra Zerbi/Celentano e 1 Cuccarini-Arisa,quindi dovrebbe uscire Rosa visto che è uscito Tommaso #Amicispoiler — Stefania Sozzo (@Efinas_love) April 3, 2021