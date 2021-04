Amici 20, eliminato choc: il ballerino più amato fuori (SPOILER)

Oggi pomeriggio si è registrata la nuova puntata del serale di Amici 20 che andrà in onda sabato 3 aprile: cosa è successo? Nella scuola del talento una eliminazione ha lasciato tutti sotto choc.

Oggi è la squadra di Arisa/Cuccarini a decidere chi sfida. Ovviamente sfidano subito Zerbi/Celentano.

1° MANCHE

1° sfida: comparata di Raffaele contro Sangiovanni. Vince Raffaele

2° sfida: Alessandro contro Tommaso vince Tommaso.

3° sfida: Deddy contro Rosa vince Deddy

In ballottaggio Alessandro, Enula e Tommaso con la giustificazione che sono stati gli unici a non essere andati in eliminazione finora. Subito salvo Sangiovanni.

Il primo eliminato è: TOMMASO

Tutti in lacrime, soprattutto Martina, per la sua dipartita. Il ballerino emotivamente provato ringrazia tutti, si dice fortunato di aver partecipato ad Amici e aver avuto questa opportunità, aver lavorato con una professionista come la Celentano e tutti i professionisti.

Maria era molto dispiaciuta per lui, ha detto che è un ragazzo educato, gentile, buono e un gran lavoratore e ha un futuro splendido davanti, ed è stato un onore averlo con loro. Arisa gli dice che sarà un onore per lei se vorrà partecipare al suo prossimo video.

Per la seconda manche c’è un po’ di confusione perché li fanno prima salire, poi scendere, poi salire di nuovo e infine scendere per risfidare di nuovo la squadra di Zerbi/Celentano.

2° MANCHE

1° sfida: Raffaele contro Sangiovanni con ‘Dangerous’ vince Raffaele

2° sfida: Alessandro contro Enula e vince Alessandro

3° sfida: Martina verso Serena vince Serena

Sangiovanni, Deddy e Serena al ballottaggio. Subito salvo Sangiovanni. Al ballottaggio per l’eliminazione va Deddy.

3° MANCHE

Questa volta i prof sfidano Pettinelli/Peparini

1° sfida: Samuele contro Alessandro (guanto di sfida). Vince Samuele

2° sfida: Aka verso Tancredi e vince il secondo.

3° sfida: Giulia verso Raffaele e manda giù tutto lo studio.

A rischio eliminazione Martina, Rosa e Tancredi. Subito salvo Tancredi. Aka disperato per la sua Martina che però si salva per seconda.

In ballottaggio per l’eliminazione finale ci sono Rosa e Deddy.

Ospite Madame

Anche oggi la sfida Tim l’ha vinta Giulia.