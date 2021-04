Martina Miliddi dopo l’eliminazione da Amici 20, ha ripreso possesso in maniera attiva anche del suo profilo social. Per questo motivo, su Instagram la ballerina ha deciso di pubblicare le prime parole a mente lucida.

Amici 20, Martina Miliddi ringrazia (quasi) tutti e si “dimentica” di Alessandra Celentano

Si conclude per me la mia esperienza ad Amici 20 non posso che ringraziare Amici per questa bellissima opportunità. Alla mia coach Lorella Cuccarini che ha sempre creduto in me, per avermi fatto scoprire il mondo del musical che non pensavo potesse appartenermi, te ne sarò sempre grata.

Queste le prime parole che ha scritto Martina su Instagram.

Poi arrivano anche gli altri ringraziamenti:

A Umberto Gaudino e Francesca Tocca per avermi accompagnato in questo percorso senza mai mollarmi, per non aver smesso mai di credere in me. Ringrazio anche il resto dei professionisti che ci hanno supportato e sopportato. Ringrazio Alessandra Secci per essermi sempre stata a un millimetro di cuore e a tutte le persone che mi hanno sostenuta.

E la stoccata a coloro che l’hanno giudicata in maniera negativa:

Porto nel mio bagaglio tutte le cose più belle che questa esperienza mi abbia dato. Le critiche, i giudizi e i commenti negativi li lascio lì, alla vecchia me. La ragazza insicura con mille punti di domanda. Ora do spazio alla nuova me, e alla mia nuova vita, sperando che sia ricca di emozioni e opportunità. E ora… che la mia avventura abbia inizio.

Nessun riferimento (o quasi) per Alessandra Celentano ma nemmeno una parola nei confronti di Aka7even, suo ex fidanzato che potrebbe averle dedicato pure una canzone…