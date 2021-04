Amici 20, le barre di Aka7even sono per Martina Miliddi? – VIDEO

Aka7even è sicuramente rimasto colpito dalla fine della storia con Martina Miliddi. Anche se ufficialmente nessuno si è esposto, gli ultimi atteggiamenti durante Amici 20, hanno rivelato un certo malessere, specie nell’animo del cantante, decisamente tormentato e insofferente.

Nel corso del nuovo serale andato in onda ieri sera, Aka7even avrebbe dedicato le sue barre alla fine della sua relazione con Martina. Utilizziamo il condizionale perché non abbiamo certezza che le sue parole siano state effettivamente rivolte alle ballerina eliminata proprio al termine della puntata dopo un ballottaggio con Deddy.

Aka7even si è esibito sulle note di “Say Something”, brano dei Great Big World feat. Christina Aguilera aggiungendo delle barre scritte da lui, eccole a seguire:

Ehy, speravo non fosse un addio. Un fastidio d’odio che mi rende nervoso agli occhi di Dio. Io così fragile, così instabile che la mente col corpo si è distaccata fino a distruggere ogni peccato che ho creato per non sembrare ridicolo. E se ti ho amata lo rifarò, solo che nella tua immagine vedo un cartello con scritto ‘PERICOLO’. Così stronz* che tra milioni di persone ho visto te, ho sentito il tuo profumo sparso per la casa come ricordo, come i ricordi che hai di me.