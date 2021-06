Martina Miliddi e Raffaele Renda si sono lasciati? Dopo avere ufficializzato la loro storia d’amore finito Amici 20, i due ex allievi non sono stati più avvistati insieme tanto da fare preoccupare i fan.

Amici 20, Martina e Raffaele si sono lasciati? La ballerina interviene

Gli ex volti di Amici non pubblicavano storie social insieme da qualche giorno. In più, proprio la ballerina ha condiviso un video sulle note di “Estranei a partire da ieri”, celebre brano di Alessandra Amoroso che parla proprio di una rottura.

E quindi, come procede la storia d’amore tra Raffaele e Martina? A rispondere alle curiosità degli estimatori ci ha pensato proprio la ballerina sarda attraverso le sue storie di Instagram:

Ragazzi leggevo i messaggi che mi state continuando a mandare. È tutto a posto. Io e Raffaele stiamo bene. Vi voglio bene. Vi mando un abbraccio.

Anche Raffaele ha voluto rassicurare i fan pubblicando uno scatto che lo ritrae proprio insieme alla Miliddi, dimostrando che la loro storia procede a gonfie vele nonostante la distanza geografica.

E se Martina e Raffaele stanno ancora insieme, la stessa cosa si può dire per Sangiovanni e Giulia Stabile, davvero inseparabili con un feeling alle stelle.

In questi giorni, invece, Rosa Di Grazia ha ufficializzato la sua rottura con Deddy, affermando, nonostante tutto, di essere rimasta in buoni rapporti con il cantante.