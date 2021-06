Rosa Di Grazia lasciata da Deddy per un’altra ragazza? Il gossip social

Nelle passate ore, Rosa Di Grazia, ballerina dell’ultima edizione di Amici 20 ha confermato la fine della sua frequentazione con Deddy. Già da tempo si rincorrevano e voci relative ad un presunto allontanamento tra i due ex allievi del talent di Maria De Filippi, a questo punto confermato.

Rosa Di Grazia e Deddy, nuovo gossip

Il gossip su Rosa e Deddy non si è però concluso qui, ma anzi nelle ultime ore si è introdotto un nuovo tassello relativo al presunto motivo della loro rottura. Secondo le ultime voci sul web, sarebbe stato proprio il cantante a decidere di interrompere la storia con Rosa per via di un’altra ragazza.

A riferire l’indiscrezione, riportata anche da Novella 2000, è stata la pagina Amici News, sempre molto informata sulle dinamiche legate ai protagonisti del talent. A quanto pare, il cantante già da qualche settimana avrebbe manifestato un certo interesse per un’altra persona di cui tuttavia non è stata svelata l’identità. Ecco cosa si legge in merito:

La storia tra Rosa e Deddy è terminata e questo lo sapevamo da un bel pò di tempo, almeno noi lo sapevamo per certo, voi eravate rimasti col dubbio ma in fondo lo sapevate anche voi. Penso che la loro storia sia veramente finita con una pietra messa sopra dal momento che lui già da qualche settimana si frequenta con un’altra ragazza, spoiler. Sui motivi della rottura non sappiamo nulla. Sappiamo solo che da due settimane si sente con questa ragazza di cui sappiamo anche nome e cognome ma che per privacy non diremo e che 4/5 giorni fa sono usciti fuori a cena.

A quanto pare, dunque, Deddy avrebbe conosciuto un’altra persona che sarebbe riuscita a conquistare il suo cuore. Gli stessi amministratori della pagina hanno precisato:

Quello che penso io è che Deddy non ha rimpiazzato nessuno. Hanno voluto solamente mantenere il silenzio fino a ieri per un loro motivo. Penso che loro si siano lasciati subito dopo la fine del programma, tutto qua. Nessuna colpa a Deddy e nessuna colpa a Rosa.