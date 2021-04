Giuseppe Giofrè, ballerino professionista di Amici, ieri ha raccontato agli attuali allievi della scuola, la sua carriera dopo la vittoria del circuito di danza ed i tour mondiali con star del calibro di Jennifer Lopez, Taylor Swift e Britney Spears (la sua artista preferita).

Inizio a lavorare per Jennifer Lopez. È stato un lavoro un po’ strano perché subito dopo vengo licenziato. Era perché non c’era la residency a Las Vegas. Una settimana dopo però mi trovo a fare un’audizione per quest’artista di nome Taylor Swift, che io non conoscevo. Non conoscevo nemmeno una sua canzone. Vado e faccio un’audizione per gli American Music Awards ma non mi prendono.

Una settimana dopo ci sono le audizioni per il tour mondiale di Taylor. Mi arriva un’email ma decido di non andarci, non avendomi già scelto per l’esibizione agli American Music Awards. La mia agente mi dice che magari stavolta trattandosi di un tour è una cosa diversa e ci vado.