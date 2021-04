Amici 20, Deddy ha bestemmiato? Spunta il video ma non è come sembra

Deddy di Amici 20 ha bestemmiato? Nelle ultime ore sta girando sul web un video del cantante e fidanzato di Rosa Di Grazia, l’ultima eliminata della scuola. Per qualcuno il ragazzo avrebbe detto un’imprecazione, ma non è come sembra.

Dopo mesi di amore e tira e molla degni di nota, Deddy e Rosa si sono dovuti salutare. Ed infatti, proprio ieri, la ballerina è stata eliminata dopo un ballottaggio che l’ha vista in sfida con la sua dolce metà.

Tornati in casetta in attesa di scoprire l’eliminato, per alcuni fan del programma Deddy avrebbe bestemmiato, ecco il video:

Deddy di #Amici20 ha pronunciato una bestemmia? Sentite bene dopo che dice tanto testarda. Ha detto p**** Dio?

Deddy non ha assolutamente bestemmiato ma ha detto “è orgogliosa come me” che invece è stata scambiata per una imprecazione.

Inoltre, come ben sapete, Amici 20 è registrato anticipatamente e quindi qualora fosse accaduta una cosa del genere si sarebbe intervenuto in fase di montaggio.

Caso chiuso.

Ha detto Orgogliosa niente bestemmia

No no ha detto orgogliosa come me