Amici 20, ecco la data della finale (in diretta) e il numero di possibili eliminazioni

La finale di Amici 20 è confermata il prossimo 15 maggio così come svelano i colleghi di TVBlog tramite le loro storie di Instagram, ad aggiungere altri dettagli ci ha pensato anche Twitter, scopriamo di che si tratta.

Amici 20, data finale e possibili eliminazioni

Secondo le validissime “Le Emily – Quello che tutti vogliono sapere”, domani nel corso della registrazione della nuova puntata del serale di Amici 20, le eliminazioni potrebbero essere due.

Attualmente è confermata solo la finale in diretta e quindi, la terzultima puntata e la semifinale dovrebbero essere registrate al giovedì come di consueto.

⚠️ATTENZIONE⚠️

La finale è confermata per sabato 15 maggio, domani potrebbero esserci ben 2 eliminazioni#Amici20 #Amicispoiler — Quellochetuttivoglionosapere (@Quellochetutti1) April 28, 2021

Allievi ancora in gara

Sangiovanni – canto

Samuele Barbetta – ballo

Serena Marchese – ballo

Aka7even – canto

Tancredi – canto

Deddy – canto

Giulia Stabile – ballo

Alessandro Cavallo – ballo

Quali sono gli allievi, che secondo voi, rischiano maggiormente l’eliminazione? Come ben sapete, Sangiovanni e Giulia Stabile sono (attualmente) i due nomi più quotati per la vittoria finale che vedremo in diretta su Canale 5 il prossimo 15 maggio.

Spero non ci sia questo tipo di macchinazione e indipendentemente dal Coach premino chi merita — Quellochetuttivoglionosapere (@Quellochetutti1) April 28, 2021