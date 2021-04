Giulia Stabile, Alessandro Cavallo e Serena Marchese sono stati rimproverati duramente da Maria De Filippi nel corso del daytime di Amici 20 per via di un ritardo nato ad un fraintendimento.

Amici 20, punizione per Giulia, Alessandro e Serena

Nel corso del daytime sarebbe dovuta andare in onda una gara che avrebbe dovuto coinvolgere i cantanti ed i ballerini rimasti nella scuola del talento. Giulia, Alessandro e Serena, per via di un fraintendimento non si sono presentati in orario e soltanto Samuele ha rispettato i tempi prestabiliti.

Per questo motivo, non essendo pronti per esibirsi, Maria De Filippi li ha rimproverati:

I ballerini non la fanno perché non hanno rispetto dei tempi della produzione. La vostra gara è annullata. Vi è stato detto all’una e mezza di andare in sala relax portandovi le vostre cose e non le avete portate. Esistono degli orari, esiste uno studio convocato e dei cameraman. Voi dovete imparare ad avere rispetto delle persone, quindi tornate a casa con le vostre cose.

Giulia e Alessandro hanno accolto male il rimprovero e la fidanzata di Sangiovanni ha spiegato il perché:

Non ce la stavamo prendendo con comodo per mancare di rispetto. Abbiamo capito male. Non mi importa che la gara sia stata annullata, mi dà fastidio il motivo, perché sembra che ce ne freghiamo.

Per fortuna Maria De Filippi, dopo averli visti affranti, ha chiesto a Samuele di andarli a chiamare:

Mi dispiace per i tuoi compagni, però è importante che capiscano che devono avere rispetto degli orari. Adesso mi fa tenerezza vederli affranti sulle gradinate… Vorrei che non arrivassero laddove non avessero capito. È importante che trasferisci loro questo concetto: non c’è nessuna persona al mondo che non vada rispettata. Se prendono un impegno e gli viene detto che c’è uno studio che li aspetta, anche se non hanno perfettamente il fondotinta a posto o una maglietta a posto, non si fanno aspettare. Non c’è bisogno di nessuna scusa, mi basta solo che capiscano.