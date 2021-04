Che Rosa Di Grazia avesse un caratterino niente male l’avevamo capito anche durante Amici 20. Nel corso dell’ospitata di Arisa a Verissimo con Silvia Toffanin, la professoressa di canto ha svelato un retroscena con protagonista Deddy.

Amici 20, Arisa svela un retroscena su Rosa e Deddy

Rosa è gelosissima di Deddy all’interno di Amici. Lo metteva a posto per ogni cosa… non lo faceva uscire con i boxer e gli faceva delle partacce pazzesche.

Rosa e Deddy, infatti, non hanno mai nascosto di scontrarsi spesso proprio per via del carattere di entrambi, molto forte e dominante.

Proprio di recente il cantante ha scherzato in casetta insieme ad Alessandro Cavallo mostrando i muscoli e la reazione della sua fidanzata non si è fatta attendere.

Rosa Di Grazia durante una diretta ha affermato di avere visto il fidanzato alle prese con i suoi muscoli “esibiti” in TV:

Se ho visto Deddy? Si, ho visto. Ovviamente a Rosa non sfugge nulla. Io lo sto aspettando, poi faremo un bellissimo incontro e vedremo chi l’avrà vinta.

‘mmazza! Se Rosa mettesse tutto questo “carattere” pure nella danza sarebbe una ballerina professionista!