Deddy prosegue il suo percorso nella scuola di Amici 20. Il cantante, nel corso dell’ultimo daytime, ha mostrato i muscoli scatenando una particolare reazione di Rosa Di Grazia.

Dopo la registrazione di ieri pomeriggio che vedremo domani (se non volete degli spoiler vi consigliamo di non leggere le anticipazioni), il nostro focus si sposta su Deddy che ha letteralmente fatto ingelosire la sua Rosa.

Scherzando con Alessandro sul suo fisico, Deddy si è mostrato a petto nudo senza la maglietta. Questo atteggiamento ha scatenato la reazione di Rosa Di Grazia che, nonostante l’ironia, ha comunque mostrato fastidio nei confronti del suo fidanzato:

Se ho visto Deddy? Si, ho visto. Ovviamente a Rosa non sfugge nulla. Io lo sto aspettando, poi faremo un bellissimo incontro e vedremo chi l’avrà vinta.

In questo modo Rosa ha commentato Deddy, nell’attesa di poterlo riabbracciare dopo il serale di Amici 20 che lo sta vedendo tra i protagonisti dell’edizione.

Ecco il video “incriminato”:

scusate ,ma tutte quelle persone che dicono che rosa non è innamorata magari come come lo è deddy…. ma che problemi avete esattamente?? AHAHAHA #amici20 pic.twitter.com/Fp9BLwwTSN

— ginevra✨ (@ginevra53666422) April 15, 2021