Chi è Amelia Villano? L’imitatrice di Belen Rodriguez e quarto giudice di Tale e Quale Show, è una talentuosa cantante e speaker radiofonica di RTL 102.5 nata nella provincia di Caserta 27 anni fa: scopriamo tutte le curiosità.

Amelia Villano, chi è l’imitatrice di Belen Rodriguez a Tale e Quale Show

La sua passione per la musica l’ha portata a trasferirsi a Roma nel 2015, dopo aver conseguito un diploma in tecnico della moda. Nello stesso anno, ha fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo partecipando a The Voice of Italy, dove ha gareggiato nel team di Noemi.

Questa esperienza ha alimentato il suo sogno di intraprendere una carriera nel canto e nell’intrattenimento, portandola a iscriversi all’Accademia Artisti di Roma, con una specializzazione in Cinema e Recitazione, per acquisire una formazione completa.

Amelia Villano ha anche sfruttato il periodo di lockdown aprendo un profilo su TikTok, dove ha realizzato video comici e imitazioni grazie alla sua versatilità vocale.

Tra i personaggi famosi che ha imitato con grande ironia, spiccano Belen Rodriguez e Chiara Ferragni.

Queste performance le hanno conferito una crescente popolarità sui social media, con oltre 100.000 follower su Instagram e quasi 400.000 su TikTok.

Al momento, Amelia Villano è membro del team di RTL 102.5 e svolge il ruolo di speaker radiofonica su RadioZeta generazione Zeta. Non solo si distingue nel mondo dell’intrattenimento, ma ha anche appena pubblicato il suo primo singolo intitolato “The Light Is On”, in collaborazione con Nek Dj e sotto l’etichetta Apollo Records.