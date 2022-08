Ambra Angiolini è pronta a vivere la sua nuova ed inedita avventura, quella di giudice di X Factor, ma nel frattempo si racconta a cuore aperto tra le pagine del settimanale Vanity Fair, parlando anche d’amore. La storia con Massimiliano Allegri? Non c’è spazio per parlarne ma ad essere citato nel corso dell’intervista è un altro suo ex importante, Francesco Renga, padre dei suoi due figli.

Proprio la fine della relazione con Francesco Renga continua a rappresentare per Ambra Angiolini il suo unico grande fallimento. E’ quanto ammesso nella recente intervista:

Io non ho bisogno per forza di un amore per stare bene, né la fine di un amore per stare male. L’unico vero fallimento che riconosco è la fine del rapporto con Francesco. Dopo la rottura della mia famiglia sono caduta in depressione, finita nella fogna delle fogne, ed era giusto che ci finissi, perché era il passaggio dell’elaborazione di un lutto enorme. Solo da quella cosa ho dovuto risorgere, per tutto il resto non c’è nessuna resurrezione. Più spesso c’è ribellione.