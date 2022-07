Amatissima ex concorrente del Grande Fratello lascia l’Italia per amore: ecco dove si trasferirà e per quale motivo

Veronica Ciardi, ex amatissima concorrente del Grande Fratello e moglie di Federico Bernardeschi, lascia l’Italia per amore. Dopo l’addio alla Juventus, il calciatore si trasferirà in Canada per giocare nel Toronto FC dove troverà anche Lorenzo Insigne e Domenico Criscito.

Veronica Ciardi lascia l’Italia: l’ex del Grande Fratello vola in Canada

Il ventottenne partirà con la moglie Veronica Ciardi, le sue due figlie Deva e Lena, e i suoi due amatissimi bulldog francesi, Spike e Wendy. L’attaccante, da sempre molto geloso della sua privacy, si è sposato con l’ex gieffina il 13 luglio del 2021 nella cattedrale del duomo di Carrara, sua città natale.

Le cose tra Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi sono andate lentamente. Il primo incontro è avvenuto nel 2016 e la rottura l’anno successivo.

Dopo qualche tempo la coppia decise di riprovarci e fare sul serio. L’estate scorsa i due sono convolati a nozze e Veronica, nel corso dell’intervista rilasciata tra le pagine di Nuovo, ha spiegato:

Se stiamo insieme è perché c’è amore. Nel 2019 è nata Deva, a maggio del 2021 Lena. Dopo il reality la notorietà mi aveva travolto. Non rinnego nulla, ma ho sofferto molto. L’intenzione di allargare la famiglia c’è. Siamo troppo riservati? Ognuno è libero di fare quello che vuole. A noi piace la vita semplice, normale. Non amiamo molto i social.