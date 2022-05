Vi ricordate di Mauro Marin? L’ultima apparizione del vincitore del Grande Fratello Vip risale al 2019 nel corso nei salotti di Barbara d’Urso dove parlava della sua situazione con il figlio e la ex compagna.

Oggi, tra le pagine del settimanale Mio, l’ex vincitore del Grande Fratello rispunta fuori e parla di Veronica Ciardi, Sarah Nile e svela un retroscena sull’Isola dei Famosi:

Nonostante Mauro Marin sia lontano dal mondo dello spettacolo, continua ad avere un sogno nel cassetto: partecipare all’Isola dei Famosi.

L’ex gieffino, quindi, ha confidato di mandare ogni anno la candidatura:

Già nel 2016 Mauro Marin era in trattativa per l’Isola ma aveva dovuto rifiutare dopo aver perso due dita mentre tagliava la legna con una sega rotante:

Avevo in piedi una trattativa per partecipare alla prossima edizione dell’Isola Dei Famosi, ma ho parlato con gli addetti del casting perché non me la sento per ora. Non ho mai sentito che abbiano preso delle vittime di incidenti simili al mio e per ora sono ancora sotto choc.