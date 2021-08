Amanda Knox incinta: racconterà la sua gravidanza in una miniserie

Amanda Knox diventerà presto mamma. La 34enne di Seattle venuta alla ribalta della cronaca nera italiana e non solo per essere stata accusata dell’omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, a Perugia, lo ha annunciato insieme al marito Christopher Robinson nel loro podcast dal titolo “Labyrinths: Getting Lost With Amanda”.

Amanda Knox incinta: l’annuncio in un podcast

A rilanciare la notizia della gravidanza di Amanda Knox è stato il tabloid People e ripresa poi in tutto il mondo. Amanda ha spiegato:

Registreremo la nostra esperienza giorno per giorno con una miniserie.

La Knox dopo aver trascorso quattro anni in carcere per il delitto di Perugia, fu assolta definitivamente per non aver commesso il fatto così come Raffaele Sollecito. Nel 2018 Amanda ha sposato Chris con il quale oggi conduce il podcast di successo molto seguito in America.

Dopo aver svelato di essere incinta, ha anche annunciato il desiderio di aggiornare i propri follower, passo dopo passo, sulla sua gravidanza:

Stiamo registrando audio della nostra esperienza giorno per giorno. Restate sintonizzati per la nostra prossima miniserie, 280 giorni con la quale vi porteremo in un viaggio intimo dal concepimento alla nascita.

Un mese fa Amanda Knox aveva svelato un altro dettaglio doloroso della sua vita in seguito ad un aborto spontaneo dopo sei settimane di gravidanza. Anche in quel caso aveva scelto di condividere quel momento con i suoi follower.