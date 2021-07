Amanda Knox ironizza sul caso Meredith Kercher, Gaia Zorzi interviene

Ci risiamo: Amanda Knox torna a parlare del caso Meredith Kercher che la vide coinvolta con tanto di accusa di omicidio dell’amica inglese uccisa a Perugia il primo novembre 2007, prima della sua assoluzione 8 anni dopo. L’americana ha ironizzato su quanto accaduto e ad intervenire è stata anche Gaia Zorzi, sorella di Tommaso, tra coloro che non hanno gradito affatto il tono scherzoso della Knox.

Amanda Knox ha replicato ad un tweet di chi chiedeva di raccontare una storia horror in cinque parole. L’americana ha commentato: “Indimenticabile studio all’estero in Italia”. Un riferimento al caso Kercher e che ha scatenato prontamente polemiche ed insulti nei riguardi della Knox.

Amanda ha quindi mostrato alcuni commenti ricevuti per poi sfogarsi sui social:

Il danno alla mia reputazione, che ancora mi porto dietro a causa di una condanna ingiusta, è incalcolabile, ma eccone un assaggio. Ho fatto una battuta su quella volta in cui sono stata orribilmente rinchiusa in una prigione per quattro anni per un omicidio con cui non avevo niente a che fare e ricevo queste risposte. Queste persone pensano o che io sia un’assassina o che io non abbia il diritto di ridere del mio trauma. Perché? A causa di oltre un decennio di copertura mediatica diffamatoria e a causa della misoginia. Queste persone mancano di compassione e immaginazione. Si rifiutano, infatti, di immaginare cosa ho passato: la mia compagna di stanza uccisa da Rudy Guede, un uomo di cui probabilmente non conoscono neanche il nome, essere giudicata colpevole del suo crimine e diffamata su scala globale per il resto della mia vita, nonostante la mia assoluzione definitiva e nonostante la mia condanna sia un esempio da manuale di come la giustizia possa sbagliare.

Dopo aver rivendicato il suo diritto ad esorcizzare anche con l’ironia quanto vissuto, non è mancata la replica di Gaia Zorzi che sotto al suo primo commento ha attaccato la Knox asserendo:

Every year you tweet some shit like this trying to be funny (and let’s not forget your publishing a book, podcast and documentary) sad to see how the highest point of your life was literally being accused of murder

— Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) July 23, 2021