E’ Signorini con il suo GF Vip che sfiderà Amadeus ed il suo Sanremo 2023 o il contrario? Dalle ultime indiscrezioni la risposta giusta sembrerebbe proprio la seconda. Se, infatti, nel corso delle serate sanremesi il reality di Canale 5 andrà regolarmente in onda, spunta in queste ore una indiscrezione clamorosa legata ad una protagonista del GF Vip: Giulia Salemi.

Amadeus prova a sfilare Giulia Salemi a Signorini per il suo Sanremo 2023?

Amadeus ha ormai chiuso il cast delle co-conduttrici, ma potrebbe esserci ancora spazio per le novità. Una di queste sarebbe proprio Giulia Salemi, apprezzata e talentuosa influencer, attualmente nei panni di ‘bastarda col tablet’ nello studio del GF Vip.

Secondo una recente indiscrezione raccolta dal settimanale Diva e Donna, non si esclude la presenza della Salemi sul palcoscenico dell’Ariston: “Tra le possibili ospiti del Festival ci sarebbero Giulia Salemi e Maya Sansa, entrambe di origini iraniane”, scrive in merito il noto magazine.

A quanto pare Amadeus la vorrebbe sul palco dell’Ariston per un motivo molto chiaro: sensibilizzare il pubblico di Rai1 sulle battaglie per i diritti delle donne in Iran:

L’obiettivo è chiaro: sensibilizzare il numeroso pubblico a casa sulle battaglie per i diritti che le donne stanno conducendo in quel Paese.

Un compito, quindi, molto importante e che ha già visto in prima linea Giulia Salemi non solo sui social ma anche in tv, a Le Iene, sul medesimo argomento. Nella giornata di martedì 22 novembre l’influencer era intervenuta anche alla Camera dei Deputati per parlare di violenza sulle donne.