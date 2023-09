Kerem Alışık è un attore turco famoso in Italia per Terra Amara, la popolare soap turca trasmessa su Canale 5 dove interpreta Ali Rahmet Fekeli, il padre adottivo di Yilmaz e l’amante di Hunkar Yaman. Scopriamo tutte le curiosità su di lui: dalla moglie ai figli e la sua vita privata.

Kerem Alışık, Ali Rahmet Fekeli di Terra Amara: moglie e figli

L’attore turco non è il primo membro del cast di Terra Amara ad apparire su Verissimo. In passato, anche altri attori della serie sono stati ospiti, tra cui Hilal Altınbilek (Zuleyha), Uğur Güneş (Yilmaz), Melike Ipek Yalova (Mujgan), e Murat Ünalmış (Demir).

Kerem Alışık, nato il 5 giugno 1960 a Istanbul, ha 63 anni.

Da giovane, era appassionato di poesia e aveva iniziato a giocare a calcio, ma una serie di infortuni interruppe la sua promettente carriera sportiva. Decise quindi di intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo, avendo già avuto esperienze in questo campo sin da bambino.

La sua prima apparizione come attore risale al 1965, quando aveva solo cinque anni. Nel corso della sua carriera, ha recitato in numerose serie TV e film, e nel 2018 è stato scelto per interpretare Ali Rahmet Fekeli in “Terra Amara”.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Kerem Alışık è stato sposato con la collega Sibel Turnagöl dal 1988 al 1992, e dalla loro relazione è nato nel 1988 il loro unico figlio, Sadri.