Il padrone di casa del Grande Fratello, Alfonso Signorini, si auto sospende dall’Ordine dei Giornalisti. Cosa c’è dietro questa decisione? Qualcuno si sarà accorto che negli ultimi giorni il conduttore ha usato i suoi profili social, Instagram in particolare, per sponsorizzare alcuni prodotti cosmetici. Una pratica che tuttavia è espressamente vietata dal codice deontologico che proibisce ai giornalisti di fare pubblicità.

Alfonso Signorini si sospende dall’Ordine dei Giornalisti: il motivo

Un giornalista, dunque, non può fare sponsorizzazioni, con unica eccezione nei casi di iniziative sociali, umanitarie, culturali, benefiche e dunque senza alcun carattere speculativo. Non è questo però, il caso di Alfonso Signorini che per questo motivo ha deciso di sospendersi dall’Ordine dei Giornalisti.

La notizia è stata confermata da Dagospia, che in merito ha scritto:

Creme di bellezza, caffè e chi più ne ha più ne metta. Alfonso Signorini si lancia nel mondo della pubblicità sui social, concessioni che lo hanno portato a sospendersi dall’Ordine dei Giornalisti. Il suo nome non figura più nell’elenco degli iscritti, disponibile anche online. Signorini è ancora alla guida del settimanale Chi (ora solo come direttore editoriale), impegnato alla conduzione del Grande Fratello e figura tra gli assistiti di punta della nuova agenzia di spettacolo lanciata da Mondadori, la Taag Talent Agency.