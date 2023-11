In questi giorni non si fa che parlare di Unica, il docu film di Ilary Blasi trasmesso su Netflix e nel quale la conduttrice svela dettagli e aneddoti legati alla fine del suo matrimonio con Francesco Totti. Ma cosa pensano Alfonso Signorini, Selvaggia Lucarelli e Pier Silvio Berlusconi?

Signorini, padrone di casa del Grande Fratello, ne ha parlato sul settimanale Chi. Rispondendo ad una sua lettrice che le chiedeva un parere su Unica di Ilary Blasi, Alfonso ha commentato:

Ma cosa pensa invece Selvaggia Lucarelli? Oltre ad aver ammesso nelle sue Instagram Stories di aver fatto perdere oltre un’ora del suo tempo al compagno Lorenzo Biagiarelli, ne ha parlato anche sul Fatto Quotidiano:

Ilary Blasi è indubbiamente Unica: è riuscita a vendere a Netflix un documentario sul nulla, a trasformare in prodotto da piattaforma una rocambolesca storiella di corna in cui non ci sono notizie ma solo un tragicomico desiderio di riscatto. Perché forse non si è capito ma il senso di tutto è in una frase buttata lì a scappare via, tra un aneddoto e l’altro. È quando Ilary, dopo aver raccontato della scoperta di Francesco a cena a casa dell’altra, dice: “La sera prima mi aveva cercata a letto e io non avevo voluto”. Bisogna partire da qui per comprendere il vero intento di questa operazione che non è zittire i pettegolezzi, ma è assestare pochi colpi, con la stessa mira con cui Totti tirava i rigori. Raccontando che Totti voleva fare l’amore con lei mentre stava già con l’amante, Ilary ha consumato la sua vendetta.

Ha ricordato a lui quanto è ambiguo e a lei, Noemi, quanto il suo ex sia disonesto con le donne della sua vita. Per il resto, il documentario è un prodotto modesto, un’ora e venti di auto gossip.