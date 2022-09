Alex Belli attacca Orietta Berti sui social e viene “demolito” da colleghi, opinionisti ed prezzemolini della TV. Spazio alle polemiche a pochi giorni di distanza dall’inizio del GF Vip 7 che andrà in onda il prossimo 19 settembre.

Tutti contro Alex Belli prima del GF Vip 7

In sintesi, Alex Belli tramite un tweet, ha definito “vecchia” la nuova opinionista del GF Vip 7: “Magari scegliere forza lavoro un po’ più giovane con memoria e possibilmente che non sia già in pensione, poi meno male che si dice largo ai giovani!”, ha scritto l’ex man della factory.



Pronta la replica di Vladimir Luxuria, Patrizia Groppelli e Karina Cascella.

Le tre, raggiunte da the pipol gossip, hanno esternato il loro punto di vista difendendo l’Orietta Nazionale.

Ad aprire le danze ci ha pensato Vladimir:

Alex Belli? avrebbe voluto fare lui l’opinionista al posto di Orietta! Rosica, semplicemente. Secondo me avrebbe scritto male di qualunque altra persona. Probabilmente voleva starci lui seduto su quella poltrona. Inoltre aggiungo che la giovinezza, la gioventù, non è un dato anagrafico. Conosco dei giovani molto vecchi. Orietta Berti è giovanissima, frizzantissima e aggiungo: meno male che c’è. Non vedo l’ora di vedere i suoi look strepitosi.

Proseguiamo con Patrizia Groppelli:

Ad Alex Belli avrebbe fatto piacere essere al posto di Orietta Berti, questa è la verità. Purtroppo c’è una grossa differenza: lui è un pony, lei un cavallo di razza. Orietta è perfetta per quel ruolo, il binomio con Sonia Bruganelli funzionerà molto. Sono entrambe molto diverse e questa contrapposizione piacerà al pubblico, non ci sono dubbi. Ma poi… Belli giudica la carriera della Berti. Ma perché non pensa a costruirsene una lui? Purtroppo la verità è una: lui non ce la farà mai a raggiungere i livelli di quella gran donna. Dovrà rassegnarsi… o al massimo aspirare a creare nuovi triangoli amorosi all’interno dei reality. Poi era completamente sparito dai radar. Nessuno parlava più di lui. Quindi aveva bisogno di farsi risentire e riacquisire un po’ di visibilità.

E concludiamo con Karina Cascella (che da anni si propone come opinionista):