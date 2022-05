Alex Belli, ospite di Rtl 102.5 News nel corso della trasmissione “Trends & Celebrities” condotta da Francesco Fredella con Manila Nazzaro, ha nuovamente parlato della rottura tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo.

Alex Belli parla (ancora) di Lulù e Manuel: Manila Nazzaro interviene

In verità non lo sappiamo né io né Manila, l’unica cosa che posso confermare è il fatto che il Grande Fratello Vip è una bellissima esperienza, una bolla, dove tu vivi. Ci sono delle bellissime coppie che sono nate al Grande Fratello, altre però magari, fuori, nella vita reale magari non funzionano.

Ad intervenire è stata anche Manila Nazzaro che ha commentato:

Non è una regola il fatto che ci si piaccia e ci si innamori là dentro, la vita reale, noi con Alex ce lo raccontavamo spesso, ed anche lo stesso Manuel ci diceva che la vita reale era fuori, e questo è la verità. La vita reale è ben diversa è lì i caratteri si scoprono al 100% e si scopre di non essere fatti l’uno per l’altra, questo poi non significa che le cose non possano cambiare.

Per Alex Belli, tuttavia, questo non sarebbe necessariamente un aspetto negativo bensì “una cosa matura: uno ci prova e se non ci provi non sai come può funzionare”.