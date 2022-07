Alessia Marcuzzi torna in televisione dal prossimo 22 novembre. La celebre conduttrice, lasciata Mediaset, si lancia in una nuova avventura sulla seconda rete di Casa Rai conducendo “Boomerissima”. Intervistata tra le pagine di Nuovo, racconta come sono gli attuali rapporti con l’azienda per la quale ha lavorato per molti anni.

Alessia Marcuzzi svela in che rapporti è rimasta con Mediaset

“Abbiamo mantenuto ottimi rapporti, non c’è stato alcun tipo di discussione o di litigio: insomma, per me questo è stato importante…”, rivela Alessia. “Si vuole far rinascere Rai Due ed essere in pista mi riempie d’orgoglio…”, prosegue la Marcuzzi, e aggiunge:

E’ la rete che mi somiglia di più, dove c’è anche un pizzico di politicamente scorretto.

In questa nuova avventura televisiva, Alessia vorrebbe coinvolgere anche il figlio Tommaso, nato dalla relazione con Simone Inzaghi:

Se porterò Tommaso? Forse sì. Lo spero. – racconta intervistata per Il Giornale – Farò di tutto per costringerlo. Del resto, l’idea del programma mi è venuta proprio dal confronto con lui. Da quei classici discorsi che si fanno a casa con i figli: Ai miei tempi era diverso, la musica era più bella… E, poi, se viene lui magari si porterà pure i suoi amici.

Come sarà Boomerissima

Sarà un varietà che racconta musica, film, spot, oggetti, mode, fatti di cronaca. Ci saranno ospiti nazionali e internazionali, ricordi, travestimenti, sfide tra generazioni, ma più che sfide si tratta di punti di incontro perché tante cose che fanno i ragazzi di oggi, anche se non lo sanno, sono le stesse che facevamo noi da giovani. E sarà bello vede.

Non vedo l’ora di rivedere Alessia in TV!