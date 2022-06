Tante conferme e tante novità in merito ai palinsesti Rai per la prossima stagione tv 2022/2023, presentati questa mattina a Milano. Occhi puntati in modo particolare sull’intrattenimento che, almeno per quanto concerne Rai2, vedrà una serie di interessanti new entry.

Palinsesti Rai 1, l’intrattenimento per la prossima stagione

L’intrattenimento di Rai1, tutto sommato, resterà quasi del tutto invariato. Nell’access prime time ci sarà I Soliti Ignoti dall’11 settembre con Amadeus che poi lo vedremo impegnato anche con Sanremo Giovani 2022, in onda il 12 dicembre prima della nuova edizione del Festival.

Spazio poi alla nuova stagione di Tale e Quale Show in prima serata dal 30 settembre come sempre con Carlo Conti. Dall’8 ottobre torna anche Ballando con le Stelle con Milly Carlucci, mentre dopo l’esperienza in prime time delle passate settimane, Mara Venier torna il 16 settembre con Domenica In Show in occasione dell’avvio della nuova stagione di Domenica In.

Palinsesti Rai 2: con Mara Maionchi, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi

Nel prime time di Rai2, dal 12 settembre al lunedì e martedì andrà in onda Nudi per la vita con Mara Maionchi. Si tratta di un docu-reality in quattro puntate che vedrà protagonisti uomini e donne celebri i quali si spoglieranno con un obiettivo importante: sensibilizzare il pubblico alla prevenzione.

Stefano De Martino si sdoppierà tra la prima e la seconda serata: oltre a Sing Sing Sing in onda dal 26 settembre, con giochi, varietà e game per un prime time all’insegna della musica, torna anche con Bar Stella in seconda serata, dal 22 novembre il martedì, mercoledì e giovedì.

Grande attesa per l’arrivo di Alessia Marcuzzi, da martedì 22 novembre con Boomerissima, il varietà che racconta i personaggi, la musica, i programmi tv, i film, gli spot, ma anche gli oggetti, le mode e i fatti di cronaca degli anni 70’, 80’, 90’ e 2000 e li mette a confronto con il presente, per vedere se era meglio il passato dei genitori o il presente dei figli.

Palinsesti Rai3: arriva Cristiano Malgioglio

Grande novità sul piano dell’intrattenimento di Rai 3 esposta durante la presentazione dei palinsesti è rappresentata dall’approdo di Cristiano Malgioglio, da giovedì 1 dicembre in prime time con Mi casa es tu casa. Cristiano scambierà due chiacchiere in un clima di assoluto relax con personalità importanti e celebri appartenenti a vari ambiti.