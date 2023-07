“Perché non andrò mai a Belve”, Alessia Marcuzzi svela il singolare motivo

Belve e Boomerissima torneranno in onda nella prossima stagione televisiva Rai. Proprio per questo motivo, molti estimatori di Alessia Marcuzzi sperano di poterla vedere intervistata da Francesca Fagnani.

Tuttavia, la conduttrice, intervistata da Davide Maggio, ha svelato che, con molta probabilità, non la vedremo mai ospite di Belve ed ha raccontato per quale motivo:

Francesca me lo chiede sempre. Le ho risposto: “Io non posso venire perché mi devo salvare da me stessa”. Io sono una che racconta qualunque cosa e quindi potrebbe essere un serio problema. Sono molto chiacchierona e se mi fai una domanda potrei fare dei danni. Le ho detto che quindi non sarei andata. Poi non si sa mai.