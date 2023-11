Carolina Marconi è fidanzata con Alessandro Tulli, un ex calciatore. La loro relazione è iniziata nel 2014. Durante la sua carriera sportiva, Tulli ha giocato in diverse squadre, tra cui le giovanili della Roma, Vicenza, Livorno, Salernitana, Triestina, Lecce e Piacenza.

Il fidanzato di Carolina Marconi durante la sua battaglia contro il tumore al seno. Ha descritto il loro amore come qualcosa che è nato con il tempo.

Per me il matrimonio è importantissimo, è un cerchio tra due persone che si chiude davanti a Dio. Molto presto io e Alessandro andremo a vivere insieme e poi, se tutto va come deve andare, certo che mi sposo e che voglio diventare mamma! Il mio sogno è quello di avere un bambino dopo l’altro!