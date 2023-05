Perché Alessandra Celentano porta la parrucca ad Amici 22? E mentre sui social si sono fatte le più fantasiose supposizioni, proprio la professoressa di ballo lo ha spiegato intervistata tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni.

A me le parrucche sono sempre piaciute, ma la spiegazione è pratica: per questa edizione di Amici mi sarei dovuta tagliare i capelli, sono anni che li sto facendo crescere perché siano bianchi naturali. Avrei dovuto dedicare del tempo a questa operazione ma deve sapere che io non ho pazienza e non amo stare ore dal parrucchiere.

Quindi ho pensato di optare per un posticcio, che fosse sempre lo stesso però. Mi sono piaciuta, ci ho preso gusto e ora ci sto giocando perché mi diverto.