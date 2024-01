Alessandra Amoroso accusata ingiustamente di qualcosa che non ha mai fatto: la gaffe in diretta su Rai1

Alessandra Amoroso in questo momento è super concentratissima in vista del suo esordio al Festival di Sanremo 2024. Ieri sera, tuttavia, è stata tirata ingiustamente in ballo, in diretta su Rai1, nel corso della trasmissione Tali e Quali Show.

Alessandra Amoroso e l’accusa ingiusta di Loretta Goggi

Durante la trasmissione di Carlo Conti, la seconda concorrente, Cecilia Sordoni, si è cimentata nell’esibizione di Comunque Andare di Alessandra Amoroso, ricevendo i complimenti di parte della giuria. Qualche perplessità sulla performance è stata però avanzata da Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio.

A questo punto, la Goggi ne ha approfittato per tirare una bella frecciatina alla vera Alessandra Amoroso. Una critica oltremodo immotivata in quanto non veritiera. La giurata ha infatti tirato in ballo un presunto episodio avvenuto ai tempi di Amici, ma in realtà mai accaduto:

Mi sono ricordata quando ad Amici ad Alessandra hanno chiesto di cantare Maledetta Primavera con Jurman che era il suo insegnante e lei ha fatto una faccia… Eh beh per forza, a una che vuole fare Etta James e Anastacia, Maledetta Primavera magari era troppo… Sì, sì alla fine l’ha cantata. Non dico come però. No, non lo so come l’ha cantata però l’ha cantata.

La verità però è un’altra: Alessandra Amoroso ad Amici non ha mai cantato Maledetta Primavera, come sottolineato anche sui social in queste ore da addetti ai lavori e non solo.

Ma la Amoroso non ha mai cantato Maledetta Primavera 👀 https://t.co/FGd9AYq6ES — Andrea Conti ⚡️ (@IlContiAndrea) January 27, 2024

Voglio le scuse pubbliche in prima serata della Goggi nei confronti di Alessandra Amoroso per aver dichiarato il falso e per aver fatto partire l’ennesimo massacro ingiustificato contro di lei — Francy (@Francy08431614) January 28, 2024

Piccola figura di m per Loretta Goggi perché Alessandra Amoroso non ha mai cantato Maledetta Primavera

Ops. https://t.co/AzwiZE3giu — Ruggiero Q. (@QuartoRuggiero) January 28, 2024

E anche la Goggi era alla ricerca di un momento di popolarità e come l’ha trovato? Buttando merda su Alessandra Amoroso, seguendo la scia del momento….

Qualcuno però le faccia presente che Alessandra ad Amici non ha mai cantato la sua canzone ne l’ha mai provata…. https://t.co/OOHIlvtsrj — Lore90 (@lorenzop861) January 27, 2024

Dato che Alessandra Amoroso non hai mai cantato Maledetta Primavera ad Amici, e quindi la Goggi ha ingiustamente lanciato merda all’Amoroso, chi domani si ritroverà insulti su tutti i social? E perché proprio Alessandra e non la Goggi?! https://t.co/l0jAImgYBz — giusi🌊 (@littlgiu) January 27, 2024