Ci sarà anche Alessia Marcuzzi a Sanremo 2024. La conduttrice affiancherà Fiorello durante Viva Rai2 così come ha annunciato lo showman siciliano nel corso di TG2 Post.

Lei lo saprà solo se in questo momento sta guardando la televisione o se qualche amico suo sta guardando la televisione e quindi la chiama e glielo dice. Spero che tu non abbia preso impegni quella settimana perché speriamo tu sia con noi: Alessia Marcuzzi.

Alessia Marcuzzi non sapeva nulla della proposta, così come conferma il suo video:

Faccio questo video per dirvi che Fiorello è pazzo, completamente pazzo. Io stavo camminando con il mio cane e mi telefonano i miei genitori, mi stanno telefonando tutti i miei amici, per dirmi che lui ha detto al Tg2, quindi mi rivolgo a te Fiorello pazzo, che io sarò la tua co conduttrice di Viva Rai 2 – Viva Sanremo!

Siccome non mi ha avvisato, questo ve lo voglio dire, ho avuto la sorpresa tramite le telefonate, non ero davanti alla tv, quindi non l’ho visto e mia madre e mio padre mi hanno detto che la richiesta è arrivata in diretta e ti voglio comunicare caro Fiore che in effetti io non ho impegni, ma se anche io li avessi avuti avrei detto di sì!