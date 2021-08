Al Bano rivela cosa ha fatto per Madonna durante l’incontro “segreto” in Puglia

Al Bano tra le pagine di DiPiù svela cosa è successo con Madonna durante il loro incontro “segreto” avvenuto in Puglia ed uscito proprio in questi giorni dopo una indiscrezione del buon Giuseppe Candela via Dagospia.

Tutti i suoi collaboratori, dai parrucchieri agli assistenti personali, sono di origini italiane. Alla fine della mia esibizione tutti sono corsi per farsi fare una foto con me, per chiedere l’autografo… E lei è rimasta piacevolmente colpita da tutto questo calore.

Il re di Cellino San Marco ha cantato Felicità davanti alla Queen del pop che gli avrebbe chiesto pure il bis:

Mi ha chiesto di cantare il suo brano preferito: Caruso, di Lucio Dalla. E ho dato davvero il massimo.

Per Al Bano questo è un momento d’oro. Dopo aver cantato per Madonna il cantante sarà nel cast di Ballando con le stelle.

Dopo la sua partecipazione nel cast del Cantante Mascherato, dunque, arriva il talent ballerino. Un bel colpaccio per Milly Carlucci che riesce così ad accaparrarsi uno dei personaggi più amati dal pubblico Rai.

Tra gli altri candidati concorrenti che scenderanno in pista dal 16 ottobre prossimo anche Morgan, Sabrina Guzzanti, Valeria Fabrizi, Mietta e Rossella Fiammingo.