Madonna in Puglia: incontro con un famoso cantante italiano, esibizione in suo onore

Della vacanza in Puglia di Madonna si è parlato tanto, soprattutto per il costo della sua stanza presso il resort che l’ha ospitata in occasione del suo 63esimo compleanno. La star ha voluto condividere via social i momenti felici trascorsi nel nostro Paese. Un legame, quello tra Madonna e la Puglia, ormai consolidato dal momento che è meta di festeggiamento dei suoi passati compleanni.

Madonna e l’incontro con Al Bano

Nel corso della sua permanenza in terra Pugliese, oltre ad incontrare un ex ballerino di Amici, Daniele Sibili, che è stato invitato ai festeggiamenti, Madonna ha anche incontrato un noto e popolare cantante italiano.

Si tratta di Al Bano Carrisi, il quale si è esibito proprio in sua presenza sulle note della celebre “Felicità”. Con lui anche la compagna Loredana Lecciso. A svelare ulteriori retroscena dell’inedito incontro è stato Dagospia nella rubrica “A lume di Candela” di Giuseppe Candela. In merito si legge:

La presenza di Madonna in Puglia non è ovviamente passata inosservata: se ne è parlato in lungo e largo. Pochi sanno che la popstar americana ha incontrato nel Salento Al Bano Carrisi, il cantante ha presenziato a un evento in cui era presente Madame Ciccone. Con lui la compagna Loredana Lecciso e per la gioia dei presenti ha intonato il brano cult Felicità.

Questa chicca di affianca al video ormai virale di Madonna mentre saluta a suo modo la Puglia a bordo di un treno storico.

