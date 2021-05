Aka7even e Martina Miliddi non si seguono più sui social

Aka7even e Martina Miliddi hanno pure smesso di seguirsi su Instagram. Dopo la loro storia ad Amici 20, le cose non sono andate bene anche se sembravano essere rimasti in buoni rapporti ed invece… qualcosa si è irrimediabilmente rotto.

Raffaele Renda, inoltre, proprio di recente ha ufficializzato la frequentazione con la ballerina smentendo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 6:

La frequentazione con Martina procede. All’interno della scuola ho preferito non buttarmi a capofitto perché lei doveva essere concentrata sulla danza e io sulla musica. C’è stata l’opportunità fuori di conoscerci e ne stiamo approfittando. Al momento non saprei dire però cosa succederà.

Con molta probabilità tra Aka7even e Martina, al momento, non ci sarebbero nemmeno le basi per un’amicizia e quindi avrebbero preferito interrompere ogni rapporto anche social.

Aka parla dei suoi progetti in una diretta

Ancora devo metabolizzare l’entrata ad Amici, quindi figurati se ho metabolizzato l’uscita. Vedo un grande affetto da parte del pubblico e sono contento e orgoglioso, perché sto facendo quello che ho sempre sognato.

Per me è stato tutto molto naturale, dal vestirmi come mi pareva a fare musica a modo mio. Questa libertà di espressione che ci è stata concessa è la cosa che ho apprezzato più di tutto durante il programma.