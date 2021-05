Il “triangolo” tra Aka7even, Martina e Raffaele: Anna Pettinelli interviene

La storia d’amore tra Aka7even e Martina Miliddi è stata una nota di “demerito” nel percorso artistico del cantante di Amici 20? La prof di canto, Anna Pettinelli, intervistata da FanPage ha parlato del “triangolo” con protagonista anche Raffaele Renda.

Se lo ha danneggiato l’amore con Martina? No, negli ultimi tempi si erano già allontanati. È facile vivere in una casa e provare affetto verso un’altra persona. Ma a quell’età quante volte siamo innamorati di uno per poi innamorarci di un altro?