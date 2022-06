Agata Reale, ex ballerina di Amici, oggi sta affrontando la sua lotta contro la leucemia fulminante. In una recente intervista a Libero TV, la giovane, oggi conduttrice, ha raccontato la sua battaglia svelando alcuni retroscena, dalla scoperta della malattia al gesto da parte di Maria De Filippi.

Agata Reale, ex di Amici racconta la lotta contro la leucemia

Era il novembre del 2019 quando Agata Reale ha scoperto di avere la leucemia fulminante. I medici le diedero solo 15 giorni di vita. Ecco cosa ha raccontato:

Ho scoperto di avere la leucemia due anni fa. Improvvisamente ho perdita eccessiva di sangue dalle gengive. Andiamo dal dentista che mi ha consigliato un emocromo. Non sono arrivata a farlo perché il giorno dopo sono svenuta in casa e mio marito mi ha portato in ospedale dove abbiamo avuto questa drastica notizia. Da lì il ricovero per 6 mesi e la chemioterapia devastante. Mi avevano dato 15 giorni di vita. Essendo la mia leucemia quella fulminante. E ci hanno detto, se fossimo credenti, di pregare per questi 15 giorni. E’ stata tosta, mi hanno detto che avrei potuto perdere mio marito perché spesso quando la malattia colpisce le donne gli uomini scappano.

Il lungo periodo in ospedale è avvenuto in concomitanza con il lockdown e questo per Agata è stato ancora più doloroso perché non ha potuto contare sulla presenza dei parenti impossibilitati ad entrare in ospedale. Nonostante questo la talentuosa ballerina ha sempre cercato di combattere con forza e coraggio il suo mostro. Agata ha poi svelato qual è oggi la sua paura più grande:

Non ho paura di morire, ma ho paura di creare un disagio a mia figlia. Mettere in difficoltà mia figlia mi fa andare in bestia.

Bellissimo anche il legame con il marito che, a dispetto delle previsioni avanzate dai medici si è comportato in modo totalmente diverso:

Ho avuto la fortuna di avere accanto a me un angelo. Lui mi prendeva in braccio quando non riuscivo a camminare, era sempre con me. Mi è stato accanto ogni giorno, è l’amore…

Agata ha ammesso di essersi talvolta sentita sola e un po’ anche discriminata nel lavoro per la sua malattia. La Reale ha poi svelato se qualcuno dei suoi ex colleghi di Amici e se la stessa Maria De Filippi si sono fatto sentire nel suo periodo più buio:

Il giorno in cui io sono entrata in ospedale mio marito era disperato. La prima cosa che ha fatto era cercare aiuto per capire se potevamo avere qualche medico, qualche luminare più… e contattò proprio Luca Zanforlin. Lui fu il primo a sapere della mia malattia e ti dico che sono stati tutti eccezionali. Appena Maria De Filippi l’ha saputo, ma anche Mauro Monaco e tutto il team, si sono subito immediatamente prodigati per aiutarmi. Hanno dovuto mandare il cartaceo, hanno cercato dei professori. Devo dire che sono stati tutti molto carini. Il mio medico poi io lo adoro e mi ha salvato la vita con tutto il team. E poi ho avuto anche un regalino, un regalino molto carino. Maria mi ha mandato anche un messaggio molto, molto bello, che ho molto apprezzato. Di incoraggiamento, di non mollare, che lei sa che sono una ragazza forte. Questa cosa non l’avevo mai detta

