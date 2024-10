Aereo per Javier, Shaila scoppia a piangere: forte crisi al Grande Fratello – VIDEO

Il messaggio aereo a Javier ha messo in crisi Shaila Gatta, che scoppia in lacrime nella Casa.

Momenti di tensione nella Casa del Grande Fratello. Shaila Gatta, già al centro delle dinamiche sentimentali con Lorenzo Spolverato e Javier Martinez, ha vissuto un’intensa crisi emotiva. La ballerina si è lasciata andare alle lacrime dopo aver visto arrivare un aereo a sostegno di Javier, con la scritta “Javi vola alto, l’Italia sa”. Un gesto forte che sembra aver colpito Shaila nel profondo.

L’aereo per Javier e la reazione di Shaila Gatta

L’aereo, voluto dai fan di Javier Martinez, ha portato un messaggio di sostegno chiaro e determinato. La reazione di Shaila non si è fatta attendere: dopo aver letto la frase che lasciava intendere una presa di posizione favorevole a Javier da parte del pubblico, la ballerina è scoppiata a piangere.

La sua reazione ha subito catturato l’attenzione dei coinquilini e degli spettatori, colpiti dall’ondata di emozioni mostrata da Shaila. Lorenzo Spolverato, che stava assistendo alla scena, si è avvicinato per consolarla e tentare di placare il suo malessere.

Shalila con le mani in faccia per non fare vedere che non scende neanche una lacrima… + Lorenzo che sta li impassibile #GrandeFratello pic.twitter.com/UrJ2V0Yg8h — Vans (@ViiVnss) October 31, 2024

Anche Amanda Lecciso è intervenuta per supportare Shaila. Dopo un pianto liberatorio, la ballerina ha ammesso: “Mi sento in difficoltà e mi sento un po’ persa”. Amanda ha cercato di calmare l’amica, invitandola a mettersi nei panni di Javier e riflettere su quanto potesse essere dolorosa anche per lui la situazione, consigliandole poi di non provare risentimento.

Al momento, Shaila non sembra pronta a confrontarsi direttamente con Javier, ma la situazione potrebbe evolvere nei prossimi giorni. Se e quando avverrà il chiarimento tra i due resta un’incognita, mentre la tensione cresce tra i coinquilini e il pubblico attende nuovi sviluppi da questa storia che ha acceso le dinamiche del reality.