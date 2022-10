Adriana Volpe, l’ex marito Roberto Parli smentisce le accuse: “Indignato”

Nei giorni scorsi Adriana Volpe è stata chiamata a parlare in Tribunale nella causa contro l’ex marito Roberto Parli. Ne sono emerse dichiarazioni pesantissime a carico dell’uomo, accusato di averla minacciata e insultata in varie occasioni. Parli è imputato nel processo per maltrattamenti in famiglia ed a distanza di qualche giorno è giunta la sua reazione alle dichiarazioni della ex moglie e madre di sua figlia.

Adriana Volpe, la smentita dell’ex marito Roberto Parli

Laura Corbetta, avvocata di Roberto Parli, ha commentato le parole rese da Adriana Volpe in Tribunale asserendo, come riferisce Il Messaggero:

È con indignazione per ciò che ha letto dalle svariate testate giornalistiche che Roberto Parli smentisce tutte le gravi accuse mosse dalla moglie, soprattutto quelle riguardanti la figlia che, anzi, è sempre stata da questi protetta.

Oltre a smentire categoricamente le accuse, l’avvocato ha aggiunto che Adriana Volpe “con altrettanta menzogna e scorrettezza ha proferito le gravi accuse contro il marito divulgandole senza scrupolo, come quella riferita ai soldi che, a suo dire, avrebbe speso per scopi diversi da quelli famigliari”. Ed ha aggiunto:

È sempre stato il marito a provvedere al sostentamento in via esclusiva della famiglia, al pagamento di vacanze da sogno in località esclusive frequentate, grazie a lui, anche dalla moglie. Adriana Volpe non ha proprio risparmiato nessuno pur di ottenere tutto quanto potesse servirle per sostenere la richiesta economica di 500mila euro di cui all’atto di costituzione di parte civile.

Roberto Parli, sempre a detta dell’avvocato, sarebbe preoccupato anche per le sorti della figlia minore, lontana dal suo ambiente famigliare “da lei tanto amato”. Questo perché è stato raggiunto da un divieto di avvicinamento all’ex ed alla figlia.