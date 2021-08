Il programma estivo per eccellenza, Temptation Island, potrebbe non andare più in onda. Quella che abbiamo visto questa estate, infatti, potrebbe essere stata l’ultima stagione della trasmissione prodotta da Fascino. A svelare il motivo è TvBlog.it secondo il quale tra la società controllata al 50% da Maria De Filippi (e il restante da Rti-Mediaset) e Banijay non sarebbe stato raggiunto l’accordo.

Temptation Island addio: Maria De Filippi pensa a come rimpiazzarlo

A questo punto con l’addio di Temptation Island la domanda sorge spontanea: quale programma andrà in onda al suo posto nell’estate di Canale 5? Lo stesso portale specializzato in notizie televisive avanza una ipotesi: potrebbe trattarsi della nuova misteriosa ed annunciata produzione Fascino.

Al momento i dettagli restano top secret ma secondo una indiscrezione ora resa nota, dovrebbe trattarsi di un programma con protagoniste sempre delle coppie e non è escluso che possa essere tirato fuori un vecchio progetto mai andato in porto, quello di “Ultima fermata”, che sembrava essere destinato a Stefano De Martino nei panni del conduttore.

Non è detto quindi che Maria De Filippi possa pensare a questo punto di realizzare un Temptation tutto suo.