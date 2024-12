Zeudi mette in “disaccordo” Helena e Javier al GF: ecco i pareri opposti – VIDEO

Dopo il pianto disperato di Zeudi e la sua confessione su Emanuele che l’avrebbe toccata – contro la sua volontà – sotto le coperte, nella Casa del Grande Fratello si è creata un’altra spaccatura. Ecco cosa ne pensano Helena e Javier.

Helena e Javier si “scontrano” su Zeudi: i pareri opposti

Javier, come riportano i colleghi di Biccy.it, ha addirittura sperato che Zeudi chiedesse scusa al coinquilino:

Secondo me è lei che deve chiedere scusa a lui. L’ha fatto passare per una persona che non è. Ha tirato in ballo un discorso forte in maniera troppo leggera. Ieri non mi è piaciuto come ha reagito su quella cosa, ha esagerato. Perché l’ha fatto passare per una persona che non è. E poi anche se fosse stato così non doveva esternare in quel modo. Io sono sicuro che Lele non ha fatto… Tu puoi esternare in un modo, ma non puoi accusare un ragazzo di essere un maniaco.

Di tutt’altra opinione Helena (fatele vincere immediatamente il Grande Fratello):

Non ti è piaciuto come ha reagito? Ma perché? Dici che l’ha fatto passare da maniaco? Io non ho visto dall’inizio la cosa, ma secondo me ognuno esterna le cose a modo suo, lui poteva dire semplicemente “scusa”. Non si può giudicare la reazione su cose del genere. Non mi torna quello che dici. Semplicemente bastava prenderla con calma. C’erano dieci persone attorno, c’era Shaila che ripeteva ‘cosa succede non sto capendo?’. Se lei è esplosa qualcosa c’è. Va rispettata e lui deve rispettarla. no, no, no, non va bene.

Questa donna è l’unica cosa bella di quella Casa.

T: Ma te l'hanno chiesto un tuo parere a te lì dentro? J: No… mi è dispiaciuto vederlo anche così in difficoltà. Lei poteva avere un altro tatto.

"Se lei è esplosa qualcosa c'è e devi rispettarla e basta" CHE GRANDISSIMA DONNA HELENA CHE È L'UNICA A DIFENDERE ZEUDI

La scheda di Zeudi

Zeudi, napoletana di Scampia, ha 23 anni. È diplomata al Liceo Scientifico, studia sociologia all’Università di Napoli Federico II e lavora come modella.

Zeudi è cresciuta con la mamma che ha fatto tanti sacrifici per mantenere lei e la sorella, dopo che il padre è andato via di casa quando lei aveva solo 2 anni.

Per dare una svolta alla sua vita, nel 2021, decide di candidarsi a Miss Italia, vi partecipa e vince la ’82ª edizione. Da aprile a maggio 2022 debutta in tv come primadonna di Big Show, condotto da Enrico Papi.

Zeudi è empatica, ottimista e aperta all’ascolto, ma è anche perfezionista e permalosa. Attualmente single, ammette di non essere capace di vivere l’amore con leggerezza. Si definisce una ragazza seria e con la testa sulle spalle. Ama l’arte in tutte le sue forme, i tramonti e il mare.

La scheda di Emanuele

Emanuele Fiori, 28 anni è nato a Cagliari ed è cresciuto cambiando spesso città per via del lavoro del padre Valerio Fiori, famoso portiere negli anni ‘80/90 di squadre di calcio di Serie A e della Nazionale.

Emanuele ha un fratello gemello di nome Daniele, sono entrambi ex calciatori ed entrambi fisioterapisti e, circa 4 anni fa, hanno aperto un loro studio a Milano. I due gemelli, da sempre, hanno condiviso le stesse passioni: prima il calcio e oggi il Jiujitsu. Emanuele ha anche una sorella più piccola di 12 anni. Attualmente single, Emanuele, dopo una convivenza di due anni, è tornato a vivere con il padre e il fratello.