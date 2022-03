Arisa e Vito Coppola stanno insieme per “business”? L’ex di lei parla di una presunta omosessualità e attacca la coppia

Arisa e Vito Coppola stanno insieme per “business”? In queste ore, Andrea Di Carlo, ex fidanzato della celebre cantante, ha condiviso delle presunte insinuazioni abbastanza “croccanti”.

Arisa e Vito Coppola stanno insieme per “business”? Le accuse dell’ex

L’ex manager di Arisa ha condiviso su Instagram uno scatto che ritrae la sua ex fidanzata insieme a Vito insinuando la presunta omosessualità del ballerino di Ballando con le Stelle:

Stop fake get real. Gay morning moment! Sottotesto-Rosalba: mi sento fidanzata. Eliana Michelazzo: mi sono sentita sposata. Trova le differenze. Io non parlo perché sono un signore ma i teatrini andassero a farli a Pignola o a Eboli, no su Rai Uno.

L’ex della cantante de “La Notte”, oltre ad insinuare che tra i due ci sia una relazione “fake”, tra le righe (e nemmeno tanto) mette in discussione pure l’orientamento sessuale del ballerino.

Il forte legame tra Vito e Arisa va avanti dallo scorso dicembre. Durante Ballando con le stelle il loro feeling è cresciuto sempre di più fino alle dichiarazioni della scorsa domenica ospiti di Mara Venier.

Vito Coppola, prima di conoscere Arisa aveva da poco terminato una storia d’amore con Valentina, studentessa di Eboli. I due sono stati insieme per sette anni ed hanno anche convissuto.