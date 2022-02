Alex Belli ha girato un video sott’acqua per la sua Delia Duran. Peccato che sia stato “sbugiardato” – addirittura – da Elena Morali che lo accusa pure di averle “scippato” l’idea.

Video “fake” di Alex Belli? Elena Morali lo sbugiarda: “Ha usato Photoshop!”

“Non disperdere nel mare il nostro amore. Difendilo e vai avanti per la tua strada, dai il peso alle parole. Io sono con te per darti forza”, scrive Alex Belli mentre si mostra sott’acqua con tanto di maschera, bombola e tuta da sub.

Peccato che nel filmato i pesciolini che gironzolano attorno siano stati chiaramente inseriti dopo in fase di montaggio. Elena Morali, anche per questo motivo, ha deciso di “sbugiardare” l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

A quanto pare, infatti, Belli non si trovava affatto nelle acque del Mar Rosso come ha voluto far intendere. La prova sarebbero i pesciolini che gli ruotano attorno e che sarebbero molto probabilmente frutto di Photoshop.

Una trovata che la stessa Morali aveva sperimentato di recente in occasione dei due anni d’amore con il compagno Luigi Mario Favoloso.

Senza molti giri di parole, Elena Morali ha realizzato una sua Storia su Instagram attaccando il marito di Delia Duran e tuonando:

Alex Belli (che di belli non un caz) imparasse a non copiare le idee dai reel degli altri per i suoi video finti. E magari imparasse seriamente pure a fare sub invece di photoshoppare i pesci.

Una bordata bella e buona: il man della factory replicherà?