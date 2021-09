Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani sono le nuove Veline di Striscia la Notizia, il TG satirico di Antonio Ricci, pronto a tornare in televisione da oggi, lunedì 27 settembre 2021 in onda su Canale 5.

Le Veline di Striscia la Notizia pronte al debutto

Ma chi sono Giulia e Talisa? Entrambe provengono dalla scuola di Amici. Oltre a essere state colleghe sul piccolo schermo, nel corpo di ballo di varie trasmissioni, sono anche amiche nella vita ed ex coinquiline.

Questa estate sono state scelte come eredi di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, le due Veline in assoluto più longeve della storia di Striscia la Notizia, con le loro 903 puntate registrate.

Chi è Giulia Pelagatti?

Giulia Pelagatti, 22 anni, con i suoi lunghi capelli ricci, è la Velina mora. Nasce a Prato nel 1999 e fin da piccola ama lo sport, dal nuoto al pattinaggio fino al karate. Ma è a 11 anni che scopre la sua vera passione, quella per la danza sportiva, disciplina in cui si distingue a livello internazionale. Il ballo la attrae in ogni sua forma, tanto che qualche anno più tardi si avvicina anche alla danza classica e contemporanea.

Se ne rendono conto anche gli insegnanti della più famosa scuola di Italia, quella di Maria De Filippi, quando nel 2016 la scelgono tra gli allievi della nuova edizione. I cinque mesi trascorsi nella scuola di Canale 5 diventano un importante palcoscenico: subito dopo quell’esperienza viene chiamata a far parte del corpo di ballo di diversi programmi, da “Domenica In” a “The Voice”, fino a “Colorado” e “Il Cantante mascherato”.

Chi è Talisa Jade Ravagnani?

Talisa Jade Ravagnani, ventenne italoamericana, ha i capelli biondi, come la mamma originaria degli Stati Uniti. Nasce a Milano nel 2001, ma già a tre anni si trasferisce a Dubai con la famiglia, dove scopre la passione per lo sport e la danza. Il suo battesimo da ballerina professionista arriva quasi per caso. A 14 anni partecipa infatti a un provino a Los Angeles, dove era andata a far visita alla sorella. Viene scelta.

Così entra a far parte della “Millenium Dance Complex”, una delle compagnie più conosciute degli States. Da qui ha inizio la sua carriera: partecipa a diversi programmi televisivi Disney e collabora con artisti internazionali. Tra tutte, Selena Gomez, con la quale danza nel videoclip del singolo “Look at me now”. L’anno del suo debutto nella tv italiana è il 2019, quando – come Giulia due anni prima – partecipa ad Amici. Tornerà nella scuola di Maria De Filippi anche l’anno successivo, questa volta però da ballerina professionista.