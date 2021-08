Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti saranno le nuove Veline di Striscia la Notizia a partire dalla prossima edizione. Saranno loro a prendere il posto di Shaila Gatta e Mikaela Naeze Silva, le ragazze che ad oggi hanno registrato il primato di Veline più longeve sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci.

Talisa Ravagnani: chi è la nuova Velina di Striscia la Notizia

Talisa Ravagnani ha 19 anni ed in tanti – soprattutto giovanissimi – la ricorderanno per aver preso parte all’edizione 2020 di Amici di Maria De Filippi. Classe 2001, milanese di nascita, Talisa ha dedicato la sua adolescenza al mondo della danza.

Ha vissuto fino a 13 anni a Dubai per poi studiare negli Stati Uniti. E’ entrata nel corpo di ballo di Selena Gomez ballando nel videoclip di “Look at her now”. Nel 2019 torna in Italia partecipando ad Amici dove viene considerata dagli insegnati tra le ballerine più promettenti dell’edizione. L’anno successivo entra a far parte del corpo di ballo del talent e di quello de Il Cantante Mascherato.

Giulia Pelagatti: chi è la nuova Velina di Striscia la Notizia

Anche Giulia Pelagatti, come la collega Talisa, arriva dal mondo della tv e precisamente dal medesimo talent Amici. Classe 1999, nata a Prato, la passione per la danza inizia sin da bambina entrando a far parte della Fids e gareggiando come ballerina sportiva in diverse competizioni italiane.

La svolta arriva nel 2016-2017 con la sua partecipazione ad Amici. Successivamente fa parte del corpo di ballo di Colorado ma anche in ambito internazionale non mancano le soddisfazioni con il premio della borsa di studio riconosciutole dal Conservatory of Dance of Phoenix.