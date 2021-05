“Vecchia pazza”: così Lara Sajen ha tacciato Valeria Marini a Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi, dando vita ad un vero e proprio scontro tra le due donne. Per la showgirl nostrana l’esperienza in Honduras è più complicata del previsto e dopo essere stata offesa dalla naufraga la replica della Marini non si è fatta certamente attendere.

“Vecchia pazza”: volano stracci tra Valeria Marini e Lara Sajen

Così come accade per la versione nostrana, anche a Supervivientes i naufraghi tendono a litigare per motivi pressoché banali: il riso, il coinvolgimento nelle varie attività e la discrezione anche quando si fanno (e si occultano) i propri bisogni.

Quest’ultimo aspetto avrebbe contribuito ad aizzare la cantante ed attrice Lara Sajen contro la nostra stellare Valeria Marini. Quando la prima ha tentato di confrontarsi, la Marini l’avrebbe ignorata cantando. Da qui sarebbero iniziati gli insulti tacciando la showgirl come “maleducata” e ribadendo di aver sporcato nei pressi del bagno. La Marini ha prontamente smentito:

Non ti permettere. Te lo giuro sulla mia vita, stai mentendo!

La Sajen ha sottolineato la tendenza della Marini a mentire ma quest’ultima le avrebbe dato a sua volta della bugiarda. A quel punto Lara ha ribadito:

Vai, vecchia pazza!

A quel punto la Marini ha sbottato replicando a tono:

Non ti azzardare ad offendermi un’altra volta. Ma stai zitta, ma basta. Calmati, sono finite le tue bugie. Qual è la tua storia? La mia te l’ho raccontata e tutta la gente mi ama, le donne mi amano, i bambini mi amano. La tua storia qual è? Tu a me hai detto vecchia pazza ma guardati tu (indicando la pelle della pancia di Lara Sajen, ndr), ed ora guarda il mio corpo, guardalo! Tu sai solo parlare male delle persone.

Al televoto la Marini ha avuto la peggio ma per lei non è ancora il momento di dire addio in quanto così come accade per l’Isola dei Famosi si è recata sull’ultima spiaggia dove però dovrà sostenere un nuovo televoto (il cui esito si conoscerà solo il prossimo lunedì).