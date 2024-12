Nel 2001, Valeria Rossi si affacciò sulla scena musicale italiana con “Tre parole”, un brano che le valse un immediato successo grazie al suo ritornello orecchiabile. Dopo un periodo di notorietà, la cantante si allontanò gradualmente dai riflettori, per poi riapparire recentemente a 55 anni in programmi televisivi come “Ora o mai più” e “I migliori anni”.

Approfittando di questa rinnovata visibilità, Valeria Rossi ha deciso di condividere un capitolo doloroso della sua vita: gli abusi subiti durante l’infanzia. La cantautrice ha scelto di raccontare questa esperienza traumatica nel suo libro recentemente pubblicato.

In un’intervista a Repubblica, ha approfondito l’argomento:

Da ragazzina, avevo appena dieci anni, sono stata abusata. Si tratta di una storia molto accidentata e dolorosa nella mia crescita. Ho deciso di parlarne per la prima volta in questo libro, Come un cane bianco, proprio perché avevo bisogno di mettere questa vicenda in un contenitore e non parlarne così a secco. Perché situazioni come queste ti espongono e non è che si tirano fuori così, come se si fosse al mercato. Nel libro mi sentivo più protetta.

Valeria Rossi ha sottolineato come, oltre al trauma degli abusi, anche il silenzio successivo sia stato fonte di grande sofferenza:

Ma oltre all’abuso in sé, un altro dramma per me è stato non avere sponde. Perché adesso ne stiamo parlando ed è importante farlo. Ma prima non bisognava parlarne, nemmeno in famiglia. E in una situazione in cui non capisci bene cosa sta succedendo e senti che c’è qualcosa che non va, ecco, ti senti abbandonata.

Anche perché è successo in un ambiente che in teoria doveva essermi vicino, che doveva proteggermi. Per questo oggi tra i miei impegni c’è quello di aiutare e stare vicina a giovani donne vittime di abusi e maltrattamenti.