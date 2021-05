Tempo di scelta per il trono classico di Uomini e Donne. Inaspettatamente pare che Samantha Curcio abbia preso la sua decisione così come ci fanno sapere sul VicoloDelleNews.

Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi si avvia verso le battute finali e dopo Samantha toccherà anche agli altri due tronisti: Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny.

Sempre il Vicolo ci ha svelato anche i dettagli della scelta, raccontando una decisione inedita (e mai fatta prima) parte della tronista: ecco i dettagli a seguire.

Il primo che entra è Alessio e tutti sono sconvolti perché in genere il primo è la non scelta. Proprio per questo non si aspetta assolutamente di esserlo ed è molto nervoso, rimane guardingo per tutto il tempo finché lei non gli dice che non ha mai fatto una dichiarazione d’amore ad un uomo, lui però l’ha fatta sentire bella e una Principessa, voluta e l’ha saputa leggere capendo che va presa con dolcezza anche se sembra avere una carattere forte.

E’ un po’ spaventata che quando litigano a lui si tappi la vena ma è fiduciosa nel fatto che sa prenderla e quindi è lui la sua scelta. Lui non risponde nemmeno, l’abbraccia e la bacia (anche se sono senza mascherine) e sulle notte di “Tutta la notte” di Sangiovanni ballano e si coccolano tra i tanti petali.

Subito dopo Maria dice a Samantha che farà uscire Alessio affinché lei possa dar la notizia a Bohdan, ma la tronista dispone tranquillamente di non far uscire il nuovo fidanzato e di farlo restare in studio mentre parla con l’altro perché tanto non ci rimarrà male, ne è sicura, perchè non è preso da lei altrimenti non avrebbe fatto tutte le scene che ha fatto. Assistiamo quindi ad una scena mai vista!

Lui entra guardando per terra (in camicia bianca e pantalone beige), vede i petali e Alessio e Tina gli fa la battuta: “Come vedi non sei tu la scelta”. Lei gli parla dicendo che non lo ha mai visto sincero e che ha fatto solo scena, le sue amiche l’hanno sempre messa in guardia su questo. Lui nemmeno la guarda negli occhi, parla pochissimo e se ne va quasi subito.