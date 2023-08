Uomini e Donne “pet” e Temptation Island Winter: parla Raffaella Mennoia

Raffaella Mennoia, intervistata tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine, ha parlato di Uomini e Donne versione “pet” ed anche di Temptation Island svelando qualche piccolo dettaglio pure sulla stagione invernale che ritroveremo su Canale 5.

Ah, la winter edition, già…Non se n’è ancora parlato come produzione interna, ma noi il 20 agosto saremo in ufficio… Che ben venga, una versione invernale non è stata fatta da nessuna parte del mondo.

L’autrice ha lasciato intendere che anche la location del programma sarà invernale e potrebbe essere nuovamente condotta da Filippo Bisciglia.

Poi qualche dettaglio su Uomini e Donne in “chiave” pet:

Se è vero che nelle prossime edizioni di Uomini e donne e Temptation vedremo anche tanti amici a quattro zampe? Mi piacerebbe. E poi loro sono dei regolatori dell’umore, con me, se si pensa a un progetto di questo tipo, si sfonda una porta aperta, ho fondato l’associazione Arca degli amici, quindi tutto quello che rappresenta un messaggio positivo…

In realtà, quello che, però, vorrei fare con l’associazione è intervenire sulle leggi, ci sono leggi in Italia che considerano gli animali cose, se non viene cambiata questa legge non verranno cambiate le pene.