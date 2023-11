"Ho un tumore al pancreas", l'annuncio shock di Eleonora Giorgi

Eleonora Giorgi, ospite di Pomeriggio 5, ha fatto una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole: “Ho un tumore al pancreas”, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha svelato cosa dovrà fare adesso.

Eleonora Giorgi a Pomeriggio 5 oggi, venerdì 24 novembre, ha confidato al pubblico che, in seguito ad un controllo medico, le è stato diagnosticato un tumore al pancreas:

Ora comincia il cammino che condividerò con milioni di persone. Inizierò le chemio e l’operazione e poi ricomincia il ritorno. Voglio vivere tutto in vostra compagnia.

La mamma di Paolo Ciavarro ha aggiunto:

La mia vita è stata quasi come un reality show. Non ero un’aspirante attrice, qui 50 anni fa avevo 19 anni e ho girato il mio primo film. E la mia vita è cambiata. Tolti i miei figli e le persone della mia famiglia, c’è il pubblico.

La mia famiglia è il pubblico ed io ora ho bisogno del vostro amore. Non c’è una cosa mia che voi non sappiate. E io non posso nascondere questa cosa.